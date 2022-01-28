تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 45 اصابة و22 حالة حرجة ووفية واحدة و 594 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 19:18

تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 45 اصابة و22 حالة حرجة ووفية واحدة و 594 لقاحا

منذ 8 mins 28 January، 2022
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

 

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 594

 

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 476 فحصا.

 

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

 

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10

 

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

 

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1544 حالة شفاء

 

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

 

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22

 

– حالات وفاة: 1

 

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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