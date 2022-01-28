طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط بسبب تساقط الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2022 - 14:24

طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي فقط بسبب تساقط الثلوج

منذ 1 ساعة 28 January، 2022
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