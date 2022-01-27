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January 27 2022 - 21:20

اعلام روسي: الولايات المتحدة و الناتو لن يكن لديهما نية للتفاوض مع روسيا

منذ 49 mins 27 January، 2022
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا
 قالت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي مستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا من شبه جزيرة القرم. وقالت وسائل الإعلام أيضا إن روسيا  شكلت أيضا قسما صاروخيا في شبه جزيرة القرم لمنع حلف شمال الأطلسي والدول الغربية من التدخل .
 واعتبرت ان الولايات المتحدة و الناتو، لمن يكن لديهم نية للتفاوض مع روسيا على الإطلاق ، وإعلام العالم أن الولايات المتحدة والناتو لم تقبلا شروط روسيا ، امر  أحرج روسيا، وعلى هذه الخلفية ، تغير موقف بوتين بشكل جذري، وقرر التخلي عن المفاوضات مع القوى الغربية.

المصدر: International Observation Today

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