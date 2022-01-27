بكين تدعو واشنطن إلى تصحيح أخطائها في ممارسات التجارة

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى “عدم إيجاد المزيد من الأعذار وتصحيح أخطائها المتعلقة بالممارسات التجارية”، وذلك عقب قرار أصدرته منظمة التجارة العالمية لصالح الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية: “ندعو الولايات المتحدة إلى عدم إيجاد المزيد من الأعذار وتصحيح أخطائها المتعلقة بالممارسات التجارية ضد الصين على الفور”.

وسمحت منظمة التجارة العالمية للصين بفرض رسوم على واردات أمريكية قدرها 654 مليون دولار سنويا، في قرار يأتي على خلفية نزاع طويل الأمد بين البلدين بشأن مكافحة إغراق الأسواق.

ويعود الخلاف حول الرسوم الخاصة بإجراءات الدعم إلى العام 2012، عندما قدمت الصين طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة.

وكانت بكين تتحدى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفرض الرسوم التعويضية على مجموعة من السلع الصينية.

المصدر: شينخوا +ا ف ب