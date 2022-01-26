النائبان حسن عز الدين وإبراهيم الموسوي يلتقيان وزير الخارجية الدكتور عبد الله بو حبيب.

زار عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبان حسن عز الدين، وإبراهيم الموسوي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، ذلك في مكتبه بمبنى الوزارة بمدينة بيروت، حيث جرى التداول بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والمحلية.

كما كانت مناسبة قدّم فيها النائبان عز الدين والموسوي مجموعة من المطالب التي تصب في مصلحة المواطن اللبناني وتخفف عن كاهله أعباءً مادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا سيما في ما يتعلق بتسهيل إجراءات بعض المعاملات للطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في خارج لبنان.

المصدر: موقع المنار