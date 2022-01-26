بدء جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، وتستكمل البحث في موازنة العام 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2022 - 10:08

بدء جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، وتستكمل البحث في موازنة العام 2022

منذ 11 mins 26 January، 2022
أخبار موقع المنار

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