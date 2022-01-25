الرئيس السوري بشار الأسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2022 - 19:58

الرئيس السوري بشار الأسد يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 (سانا)

منذ 2 ساعة 25 January، 2022
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