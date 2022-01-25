وزيرا الطاقة السوري والاردني في بيروت لتوقيع اتفاقيتين لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

يصل اليوم الثلاثاء الى بيروت وزيرا الطاقة السوري غسان الزامل والاردني حامد الخرابشة يرافقهما المديرون العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء، حيث سيتم التوقيع بين لبنان وكل من الاردن وسوريا عند العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء في وزارة الطاقة والمياه على اتفاقيتين مع الاردن لتزويد الطاقة الكهربائية من الاردن واخرى مع الاردن وسوريا لعبور الطاقة عبر سوريا الى لبنان.

ومن المتوقع ان يصل وزير الكهرباء السوري حوالى الساعة الواحدة من بعد الظهر الى الحدود اللبنانية السورية عن طريق المصنع الجديد، وسيكون في استقباله وزير الطاقة وليد فياض.

اما الوزير الاردني فسيصل عند الساعة 6:20 على متن الطائرة الملكية الاردنية الهاشمية، وسيكون الوزير فياض في استقباله ايضا في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام