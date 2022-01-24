مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 24-1-2022

ما كانَ تلميحاً باتَ تصريحاً، لا ضرائبَ جديدة، وانما دولارٌ جمركيٌ بسعرِ صيرفة.

هو أوَّلُ مؤشراتِ وضعِ الموازنةِ على طاولةِ مجلسِ الوزراءِ التي صَرَفَها التجارُ سريعاً بجنونِ الاسعار، معَ انَ كلامَ وزيرِ المالِ عن الدولارِ الجمركي دونَه جلساتُ مناقشةِ الموازنةِ في مجلسِ الوزراء، وإنْ تمكَّنَ من العبور، فبانتظارِه جلساتُ نقاشٍ في مجلسِ النواب.

اما نقاشاتُ الجلسةِ الحكوميةِ اليومَ فكانت هادئة، معَ اقرارِ بعضِ المطالبِ للموظفينَ وللقطاعِ الخاصِّ كبدلِ النقلِ والمنحِ الاجتماعيةِ والمنحِ المدرسيةِ للقطاعِ الخاص، وهو ما اعتبرَه الاساتذةُ المتعاقدونَ غيرَ كاف، مؤكدينَ استمرارَهم بالاضراب. على انَ البحثَ في تفاصيلِ الموازنةِ قد اُطلق، والعينُ على الجلساتِ المستمرةِ الى حينِ اقرارِها.

مفاوضاتُ لبنانَ معَ صندوقِ النقدِ الدولي في شأنِ برنامجِ التعافي الاقتصادي قد اُطلقت ايضاً، فيما توقعَ نائبُ رئيسِ الحكومةِ سعادة الشامي جولاتٍ متعددةً من المفاوضاتِ لِتشعُّبِ الملفات.

اما اللافتُ في الحياةِ السياسيةِ اللبنانيةِ اليومَ فكانَ اعلانَ رئيسِ تيارِ المستقبل الرئيس سعد الحريري تعليقَ عملِه السياسي، وبالتالي عدمَ ترشحِه او ايِّ شخصٍ باسمِ التيار في الانتخاباتِ النيابيةِ المقبلة..

في المنطقةِ انتَخَبَ اليمنيونَ اهدافاً جديدةً للردِّ على العدوانِ السعودي الاماراتي الاميركي ومجازرِه المروِّعةِ بحقِّ المدنيينَ الابرياء، فكانت صواريخُهم البالستيةُ وطائراتُهم المسيّرةُ رسائلَ ناريةً ضدَّ اهلِ العدوانِ في جيزانَ وابو ظبي ودبي، معَ التاكيدِ انها ستُتبَعُ بالمزيدِ اِن لم يَكُفَّ آلُ زايد وآلُ سلمان عن التمادي بالعدوان.

امّا ما وصفَه اليمنيونَ بالعويلِ والصراخِ المرتفعِ من كلِّ حدَبٍ وصوب، وغضبُ الجامعةِ العربيةِ والاممِ المتحدةِ وتهديداتُهما رداً على المرحلةِ الثانيةِ من اعصارِ اليمن، فلا قيمةَ لها، ولن يَسمَعَها اليمنيون الباحثون عن جثةِ طفلٍ قُتِلَ غِيلةً معَ عائلتِه تحتَ ركامِ منزلِهم..

المصدر: قناة المنار