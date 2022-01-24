وفد من “تجمع العلماء” زار السفير الجزائري: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله الاثنين السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي.

وبالمناسبة، قال الشيخ عبد الله، ان اللقاء “كان مناسبة للتباحث في أمور عديدة متعلقة بالأوضاع في المنطقة بشكل عام ولبنان والجزائر بشكل خاص”، ولفت الى ان “الوفد عرض للسفير شرحا تفصيليا عن تجمع العلماء المسلمين منذ تأسيسه وحتى هذه اللحظة والمحطات التي مر بها وما هي الأسباب التي دعت لتأسيسه”، وتابع “أكدنا لسيادته العلاقة الطيبة التي تربط تجمع العلماء المسلمين بالشعب الجزائري خاصة الجمعيات الدينية التي تتبنى الفكر الإسلامي التوحيدي الوسطي”.

وأضاف الشيخ عبد الله ان “التجمع يؤكد على ضرورة دعم المقاومة باعتبارها السبيل الوحيد الذي أدى لتحرير الجزء الأكبر من لبنان لا القرارات الدولية ولا تدخل القوى العظمى”، وتابع “وعلى عاتق المقاومة يقع تحرير ما تبقى من أرضنا والحفاظ على ثرواتنا والاستفادة الكاملة منها خاصة الغاز والنفط في مياهنا الإقليمية، ويعتبر التجمع القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، والتجمع يدعم ويساند كل الحركات التي تسعى لتحرير فلسطين وعدم الاعتراف في حق الكيان الصهيوني بالوجود على أي شبر من أرض فلسطين الطاهرة”.

من جهته، نوه السفير ركايبي “بعمل التجمع ودعوته للوحدة وأكد وقوف الجزائر إلى جانب الشعب اللبناني واستعداده لتقديم ما أمكن من المساعدات في هذا الوضع الصعب الذي يمر به لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام