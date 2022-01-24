وكالة: حوالي اربع أطنان من مبرد الجدار المتجمد تسربت من محطة فوكوشيما اليابانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 20:04

وكالة: حوالي اربع أطنان من مبرد الجدار المتجمد تسربت من محطة فوكوشيما اليابانية

منذ 48 mins 24 January، 2022
محطة فوكوشيما
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة
أكدت وكالة شينخوا الصينية للانباء ان حوالي اربع أطنان من مبرد الجدار المتجمد تسربت من محطة فوكوشيما اليابانية،  رغم ذلك،  لم تتأثر الجدار الاستنادية الدائمة التجمد.
 بدأ العمل بالجدار  الاستنادية عام ٢٠١٤ واكتمل عام ٢٠١٧،  وتدخل عبرها ١٥٦٨ أنبوب تجميد الى باطن الأرض بأعماق متفاوتة لحقن المواد المتجمدة وإبقائها على حرارة ٣٠ تحت الصفر.  تم رصد التسريب بتاريخ ١٦ من الشهر الجاري وتم الاعلان عنه في ال ٢٣ منه.  المواد المتسربة هي كلوريد الكالسيوم التي تجمد الاساس وتعمل كمبرد. ويعتقد انها مواد غير ضارة بحسب الاذاعة الرسمية اليابانية.

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