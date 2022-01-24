وكالة: حوالي اربع أطنان من مبرد الجدار المتجمد تسربت من محطة فوكوشيما اليابانية

أكدت وكالة شينخوا الصينية للانباء ان حوالي اربع أطنان من مبرد الجدار المتجمد تسربت من محطة فوكوشيما اليابانية، رغم ذلك، لم تتأثر الجدار الاستنادية الدائمة التجمد.

بدأ العمل بالجدار الاستنادية عام ٢٠١٤ واكتمل عام ٢٠١٧، وتدخل عبرها ١٥٦٨ أنبوب تجميد الى باطن الأرض بأعماق متفاوتة لحقن المواد المتجمدة وإبقائها على حرارة ٣٠ تحت الصفر. تم رصد التسريب بتاريخ ١٦ من الشهر الجاري وتم الاعلان عنه في ال ٢٣ منه. المواد المتسربة هي كلوريد الكالسيوم التي تجمد الاساس وتعمل كمبرد. ويعتقد انها مواد غير ضارة بحسب الاذاعة الرسمية اليابانية.