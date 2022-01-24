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January 24 2022 - 13:20

الرئيس الايراني: على المسؤولين اغتنام موقعهم لخدمة الشعب

منذ 41 mins 24 January، 2022
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ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، أنه على المسؤولين ان يغتنموا موقعهم في المسؤولية لخدمة الشعب، وأن يكون الاداء في خدمة الآخرين في ضوء التقرب الى الله.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الاحد، قدم السيد رئيسي فيه التهنئة بمناسبة ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وكذلك الاحتفاء بيوم المرأة ويوم الأم والذكرى السنوية لولادة الامام الخميني (رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال مثلما اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي اليوم إحد تجليات المجتمع الفاطمي بأنه يتمثل في خدمة المحتاجين ومساعدتهم بإخلاص ودون منة، لذلك فإن على المسؤولين ان يغتمنوا موقعهم في المسؤولية لخدمة الشعب، وأن يكون الاداء لخدمة الآخرين في ضوء التقرب الى الله.

المصدر: وكالة ارنا

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