رويترز: السفارة الأمريكية في الإمارات تنصح جميع رعاياها بتوخي مستوى عال من الوعي الأمني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 13:20

رويترز: السفارة الأمريكية في الإمارات تنصح جميع رعاياها بتوخي مستوى عال من الوعي الأمني

منذ 58 mins 24 January، 2022
أخبار موقع المنار

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