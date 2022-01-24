بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي خلال الساعات القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 24 2022 - 09:20

بيان للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي خلال الساعات القادمة

منذ 2 ساعة 24 January، 2022
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