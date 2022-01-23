الدفاع المدني في الهيئة الصحية: سحب وإخلاء 300 سيارة جراء تراكم الثلوج ونقل 88 حالة طارئة

أعلن الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله منطقة الجنوب الثانية في بيان “استنفار جميع مراكزه والتي بلغت 28 مركزا، مع قدوم العاصفة هبة والعاصفة الثلجية الثانية، حيث تم وضع كافة الامكانات في خدمة اهلنا لا سيما في منطقتي البقاع الغربي واقليم التفاح “.

وأشار إلى أن مجمل المهام بلغت: “سحب واخلاء 300 سيارة جراء قطع الطرقات وتراكم الثلوج، وتوزيع حصص تموينية على اهلنا في مشغرة وبلدات اقليم التفاح. هذا وعملت فرق الإسعاف على نقل الحالات المرضية والطارئة الى المستشفيات اضافة الى التدخل الميداني جراء الحوادث وقد بلغت عمليات النقل: 88 عملية، كما عملت فرق الاستجابة السريعة على تنفيذ الزيارات الميدانية لمصابي كورنا في المنطقة والتي بلغت 580 زيارة.”

ولفت البيان الى “ضرورة توخي المواطنين الحذر خلال التنقل في المناطق الجبلية جراء العاصفة، وتلقي اتصالاتهم للطوارئ: الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية على الرقم 07760762.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام