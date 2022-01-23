استطلاع: أكثر من 50% من الأتراك لا يؤيدون سياسة أردوغان

أظهر استطلاع للرأي أجري في تركيا مؤخرا أن 57% من المشاركين فيه، لا يؤيدون سياسة رئيس الدولة رجب طيب أردوغان.

وجاء من نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز “ميتروبول” التركي لدراسة الرأي العام والذي نشرت نتائجه اليوم الأحد، أن 40,7% من المستجوبين يرحبون بنهج أردوغان.

كما اعتبر غالبية المستجوبين أن تركيا في سياستها الخارجية يجب أن تعطي الأولوية لروسيا والصين وليس الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، فيما يعتبر 39,4% تطوير العلاقات بين أنقرة وموسكو أولوية وطنية، مقابل 37,5% يدعون لتركيز تركيا على تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 1500 شخص في 28 ولاية تركية، أن أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المتحالف معه هم الذين يدعون أكثر من غيرهم إلى تطوير علاقات بلادهم مع موسكو وبكين.

المصدر: وكالات