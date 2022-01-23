شركة النفط اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما سيخلفه حصارهم على اليمنيين خلال الأيام القليلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 16:08

شركة النفط اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما سيخلفه حصارهم على اليمنيين خلال الأيام القليلة المقبلة

منذ 1 ساعة 23 January، 2022
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