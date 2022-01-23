شركة النفط اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما سيخلفه حصارهم على اليمنيين خلال الأيام القليلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2022 - 16:08
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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن نوافق على أي موازنة تحمل الناس المزيد من الأعباء ولا تعطيهم حقوقهم
النائب رعد: القراءة الأولية لمشروع الموزانة لا تبشر بالخير ولا تجعلنا نتجه لتنال الموزانة شرف موافقتنا عليها
النائب ابراهيم كنعان: أدعو الحكومة لتصحيح خلل الموازنة الناتج عن تحميل المواطن أعباء الانهيار ضريبياً ونقدياً
وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح يواصل زيارته الى لبنان في يومها الثاني ويلتقي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب
وزير الخارجية الكويتي: زيارتي لبيروت تأتي ضمن الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان الشقيق
الرئيس ميشال عون: المبادرة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف منها
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المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري: الحريري سيحدد موقفه من الانتخابات النيابية في كلمةٍ غداً عند الـ4 عصراً في بيت الوسط
الرئيس سعد الحريري يلتقي الرئيس نبيه بري في عين التينة ويغادر دون الادلاء بأي تصريح
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المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: الوصية لجامعة الدول العربية بأن يطفئوا نار اليمن قبل أن تحرق عواصم العرب
ارتفاع حصيلة الشهداء في جريمة تحالف العدوان على السجن الاحتياطي في صعدة إلى 91 شهيداً بعد العثور على جثتين تحت الأنقاض
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شركة النفط اليمنية تطلق نداء استغاثة انساني بسبب تدهور مختلف المرافق الخدمية نتيجة نفاد مخزون الوقود
شركة النفط اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما سيخلفه حصارهم على اليمنيين خلال الايام القليلة القادمة
منظمة "أطباء بلا حدود": لا توجد أي وسيلة لإنكار أن غارة جوية غير مبررة استهدفت السجن الاحتياطي في صعدة اليمنية
مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي الاميركي يشن سلسلة غارات جوية على العاصمة صنعاء
مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن يدين تصعيد تحالف العدوان وارتكابه للجرائم والمجازر بحق المدنيين في صنعاء وصعدة والحديدة
الأسرى الاداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ23 على التوالي رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري
وزارة الصحة في قطاع غزة تحذر من استمرار منع سلطات الاحتلال دخول الأجهزة والمعدات الطبية
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الخارجية البريطانية: ننصح مواطنينا بعدم السفر غير الضروري إلى أوكرانيا لأن الأحداث تمضي سريعاً
7 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غرب أفغانستان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
7 قتلى و9 جرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة هرات غرب أفغانستان
فوج إطفاء بيروت يهيب بالمواطنين توخي الحذر خلال تنقلاتهم مع قرب وصول منخفض جوي جديد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
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إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
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للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
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شركة النفط اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية ما سيخلفه حصارهم على اليمنيين خلال الأيام القليلة المقبلة
منذ 1 ساعة
23 January، 2022
عاجل
الأمم المتحدة
الحصار على اليمن
تحالف العدوان
شركة النفط اليمنية
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