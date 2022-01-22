كشف العلامة الأولى لإصابة الأطفال بمتحور “أوميكرون”

وفقا لعالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، تغير سلوك الطفل يمكن أن يكون أول علامة على إصابته بمتحور “أوميكرون”.

ويشير كريوتشكوف، في حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، إلى أن تغير سلوك الطفل ونمط حياته والتخلي عن عاداته، قد تكون أول علامة لإصابته بمتحور “أوميكرون”.

ووفقا له ، الأعراض التقليدية لمرض “كوفيد-19” مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال، لا تظهر دائما لدى الأطفال عند إصابتهم بمتحور “أوميكرون، من المهم أن نتابع حالة الطفل. لأنه بعد إصابته يصبح خاملا، ويرد على الأسئلة ببطء. كما يجب أن ننتبه إلى التغيرات في نمط حياته وكيف يقضي وقته، وعدم رغبته باللعب وتناول الطعام، التي قد تكون أولى مظاهر إصابته بالمرض”.

ويشير إلى أن مسار المرض عند إصابة الأطفال بمتحور “أوميكرون”، قد يصاحبه مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال وآلام في البطن، لا يستبعد تطور متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية (SIRS)، لدى الأطفال المصابين بمتحور “أوميكرون”. مع أنه أمر نادر جدا خلال فترة المرض.

المصدر: نوفوستي