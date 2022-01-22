وفد من جهاد البناء زار عكار مؤكدا ثقافة الوحدة الاسلامية والوطنية

عرض المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي ومنذر الزعبي وفي حضور عدد من شباب آل الرفاعي، مع مدير بيروت وجبل لبنان والشمال في مؤسسة جهاد البناء الشيخ حسين دلال في دارة الشيخ مروان الرفاعي في عكار، للأوضاع المعيشية والمهنية والفنية والزراعية وشؤون تربية المواشي والتشجير وصيادي الأسماك وكل ما يهم المواطن العكاري في بيئته ومعيشته.

وأبدى الشيخ دلال استعداده للتعاون الكامل في كل ما لديه من إمكانات للمساهمة في نهضة وتطوير المستوى المعيشي وأسبابه على المستويات العلمية والعملية، وتمكين المواطن العكاري من الحصول على مواده الأولية وتفعيل موارده الطبيعية بأسهل السبل والإمكانات والوسائل.

وبدوره شكر الشيخ الرفاعي للوفد هذه الزيارة الكريمة وأعرب عن “الشكر الكبير للمقاومة، قيادة ومؤسسات، لكل ما يعانوه لمد يد العون لعكار والمحرومين فيها. وأكد أن عكار “ستبقى متمسكة بثقافة الوحدة الإسلامية والوطنية وحريصة على العيش المشترك ولن تسمح للفتنة وأدواتها أن تنمو “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام