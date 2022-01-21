قوى الامن: عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص تنقل السيارات المسروقة إلى الهرمل في قبضة شعبة المعلومات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2022 - 14:16

قوى الامن: عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص تنقل السيارات المسروقة إلى الهرمل في قبضة شعبة المعلومات

منذ 25 mins 21 January، 2022
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة

في بلاغ انه “في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم، تقوم القطعات المختصة في الشعبة بتحليل، ومقاطعة المعلومات الواردة اليها، واستثمارها لكشف هوية المتورطين في تلك الجرائم، وملاحقتهم، وتوقيفهم.

بنتيجة التحقيقات التي أجرتها الشعبة، توصلّت الى تحديد عصابة تقوم بنقل السيارات المسروقة من محافظة جبل لبنان الى بلدة الهرمل، وتضم كلّاً من:
– ح. ح. (مواليد عام 1983، لبناني)
– خ. خ. (مواليد عام 1984، لبناني)
– ع. خ. (مواليد عام 1985، لبناني)
– أ. ج. (مواليد عام 1988، سوري)

على الأثر، أعطيت الاوامر للعمل على توقيفهم.

بين تاريخي 1 و 6-1-2022 تمّ توقيف جميع المذكورين، وضُبط بحوزة الأول سيارة رباعية الدّفع، تبيّن أنها مسروقة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تشكيلهم عصابة لنقل السّيارات المسروقة من جبل لبنان الى الهرمل، وأنهم نفذوا أكثر من /10/ عمليات نقل لسيّارات مسروقة.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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