أهالي شهداء المرفأ: جهات مشبوهة تريد الاستثمار بالدماء

حذّرَ أهالي شهداءِ المرفأِ من جهاتٍ مشبوهةٍ تريدُ الاستثمارَ بدماءِ ابنائِهم وطالبوا بتعيينِ البديلِ عن القاضي بيطار. وقرر عوائل شهداء المرفأ الخروج عن صمتهم، حتى لا تلتبس الامور وتضيع الحقائق، فيصبح كلام اهل الباطل حق.

والسؤال الاشكالية: لماذا لم يتم الاعلان عن نتاج التحقيقات حتى اللحظة؟.

تأكيد للمؤكد، واصرار على الموقف الرافض لمواصلة مهمة القاضي طارق البيطار، وقطع للطريق على من يحاول إثارة الخلافات بين الاهالي انفسهم. وطالب أهالي شهداء المرفأ الجهاز القضائي بالاسراع في العمل على تعيين البديل عن القاضي بيطار حرصا على تحقيق العداله.

المصدر: المنار