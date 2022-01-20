أهالي شهداء المرفأ: جهات مشبوهة تريد الاستثمار بالدماء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 21:48

أهالي شهداء المرفأ: جهات مشبوهة تريد الاستثمار بالدماء

منذ 24 mins 20 January، 2022
مرفأ بيروت - اثار الانفجار
تقارير مصورة - لبنان

حذّرَ أهالي شهداءِ المرفأِ من جهاتٍ مشبوهةٍ تريدُ الاستثمارَ بدماءِ ابنائِهم وطالبوا بتعيينِ البديلِ عن القاضي بيطار. وقرر عوائل شهداء المرفأ الخروج عن صمتهم، حتى لا تلتبس الامور وتضيع الحقائق، فيصبح كلام اهل الباطل حق.

والسؤال الاشكالية: لماذا لم يتم الاعلان عن نتاج التحقيقات حتى اللحظة؟.

تأكيد للمؤكد، واصرار على الموقف الرافض لمواصلة مهمة القاضي طارق البيطار، وقطع للطريق على من يحاول إثارة الخلافات بين الاهالي انفسهم. وطالب أهالي شهداء المرفأ الجهاز القضائي بالاسراع في العمل على تعيين البديل عن القاضي بيطار حرصا على تحقيق العداله.

المصدر: المنار

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