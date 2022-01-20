الرئيس الايراني: النشاط النووي الإيراني قانوني وشرعي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 11:34
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انحسار تدريجي للمنخفض الجوي الذي ضرب الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم لتحلّ محله موجة من الصقيع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقرّ بأن قانون قيصر الأميركي المتعلق بالحصار على سوريا يُؤخر استجرار الكهرباء الى لبنان
ميقاتي: صحيح قطعنا وعوداً بتأمين التغذية من الكهرباء قبل نهاية 2021 لكن الموضوع لم يكن متوقفاً علينا بسبب قانون قيصر
مدير عام هيئة أوجيرو: جرى تزويد غالبية سنترالات الهيئة بالفيول ويستمر تزويد بقية المراكز لتفادي انقطاع الخدمات
الصحة اللبنانية: تسجيل 6643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: العلاقات مع روسيا اتخذت مسارا جديدا ومتنوعا ومتسارعا
وزير الاقتصاد الإيراني: اتفاق مع روسيا لتنفيذ خط الإئتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل المواطن الفلسطيني فؤاد قواريق من قرية عورتا جنوب نابلس بالقرب من بلدة النصارية
أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي: قلقون من عمليات الإخلاء والهدم في حي الشيخ جراح بالقدس
القوات المسلحة اليمنية: التصدي لزحف كبير لمرتزقة الامارات باتجاه مواقع القوات اليمنية في حريب وعين بمحافظة مأرب
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية استهدفت تجمعات كبيرة لمرتزقة الإمارات بصاروخين بالستيين وحققت اصابات مباشرة
الرئيس الأميركي جو بايدن: الوقت لم يحن بعد للتخلي عن المفاوضات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي
بايدن: تكلفة دخول روسيا الى أوكرانيا ستكون عالية جداً وسنجعل موسكو تدفع ثمناً باهظاً لذلك
البيت الأبيض: تجاوز أي قوات روسية الحدود الأوكرانية سيقابل برد سريع وصارم وموحد من واشنطن وحلفائها
المحكمة العليا الأميركية ترفض محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونغرس وثائق متعلقة بالاعتداء على الكابيتول
الرئاسة التونسية: إصدار مرسوم يعدل القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وحد المنح والامتيازات المقدمة لأعضاء المجلس
حزب المحافظين البريطاني: نحو 20 من نواب الحزب يخططون لنزع الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقوم بزيارة أوكرانيا قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف
بلينكن من كييف: بوتين يسعى لأن تكون لديه القدرة على القيام بعمل عدائي ضد أوكرانيا
مادورو: سأزور سوريا قريباً للإحتفال مع الشعب وقيادته بجو السلام والإستقرار
الوكالة الفرنسية: بريطانيا سجلت أعلى نسبة تضخم منذ 30 عاما عند 5.4%
الأرصاد الجوية في لبنان: العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس ال600 متر وتنحسر تدريجيا غدا لتحل موجة من الصقيع
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: جاهزون للحوار والاستماع لمخاوف روسيا ولن نتنازل عن مبادئنا بشأن انضمام دول جديدة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
هونغ كونغ تقرر القضاء على الآلاف من الهامستر والقوارض بعد اكتشاف أعداد كبيرة منها مصابة بكورونا وتنقل عدوى سلالة دلتا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الرئيس الايراني: النشاط النووي الإيراني قانوني وشرعي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منذ 7 mins
20 January، 2022
عاجل
الرئيس الايراني
النشاط النووي الإيراني
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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