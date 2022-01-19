التحكم المروري: طريق جزين – كفرحونة جنوب لبنان مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 22:38
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المناطق الجبلية اللبنانية تشهد تساقطا كثيفا للثلوج مع وصول العاصفة "هبة" وسط تدن في درجات الحرارة وتكوّن طبقات الجليد
الأرصاد الجوية في لبنان: العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس الـ600 متر وتنحسر تدريجيا الخميس لتحل موجة من الصقيع
مدير عام هيئة أوجيرو: جرى تزويد غالبية سنترالات الهيئة بالفيول ويستمر تزويد بقية المراكز لتفادي انقطاع الخدمات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي ويبحث معه القضايا المشتركة والتطورات في المنطقة والعالم
الرئيس الإيراني خلال لقائه نظيره الروسي في موسكو: لا قيود لدى ايران امام توسعة العلاقات مع روسيا وهي تتطور
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: علاقاتنا مع روسيا لن تكون قصيرة الأمد بل دائمة واستراتيجية
السيد رئيسي: نحن وروسيا نواجه أميركا منذ نحو أربعين عاما وفي ظل سياسة واشنطن والغرب يجب أن تكون علاقاتنا أقوى
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: العلاقات مع روسيا اتخذت مسارا جديدا ومتنوعا ومتسارعا
وزير الاقتصاد الإيراني: اتفاق مع روسيا لتنفيذ خط الإئتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني: بيع النفط الإيراني والحصول على عائداته أمر لا رجوع عنه
التحكم المروري: طريق جزين – كفرحونة جنوب لبنان مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
منذ 2 ساعة
19 January، 2022
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