التحكم المروري: طريق جزين – كفرحونة جنوب لبنان مقطوعة بسبب تراكم الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2022 - 22:38

التحكم المروري: طريق جزين – كفرحونة جنوب لبنان مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 2 ساعة 19 January، 2022
أخبار موقع المنار

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