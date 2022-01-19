مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 19-1-2022

معَ ثِقْلِ الحالِ اللبنانيةِ حَلَّت العاصفةُ “هبة” ضيفاً ثقيلاً، ليَستغلَّها التجارُ والمحتكرونَ معَ غيابِ المسؤولينَ المقصِّرينَ عن يومياتِ اللبنانيين..

عاصفةٌ ثلجيةٌ مُشْبَعةٌ بالصقيع، تَمكنت من معظمِ المناطقِ اللبنانية، وقد تتمكنُ من ايصالِ الثلوجِ الى السواحلِ اللبنانيةِ في ظاهرةٍ قليلةِ الحدوثِ في لبنان..

ولو كانت ضيفاً في غيرِ هذه الايامِ الاقتصاديةِ السوداءِ لهَلَّلَ لبياضِ ثلجِها اللبنانيون، واستقبلوها بالمواقد والموائد، لكننا في زمنٍ لا كهرباءَ فيه ولا مازوتَ ولا ما يُشعلُ مَوْقِدةً او يُعِدُّ مائدةً بوجهِ البردِ القارس..

وفي مثلِ هذه الايامِ الصعبةِ اَصرَّت المدارسُ اَن تُكمِلَ واجبَها تِجاهَ طلابِها، وخافت وزارةُ التربيةِ على يومٍ دراسيٍّ في اعوامٍ ضائعة، فلا اجراءاتٍ استثنائيةً ولا قراراتٍ لا بالاقفالِ ولا بالاحتراز..

ولعلَ اللبنانيينَ قد اعتادوا، وما عليهم الا الاجراءاتُ الذاتيةُ بالالتفاتِ والانتباهِ وتخفيفِ حركةِ التنقلِ وسلوكِ طرقاتِ المرتفعات، حتى ترتفعَ هذه الموجةُ المسيطرةُ لايام..

في الايامِ الاقتصاديةِ دولارُ السوقِ السوداءِ هبطَ عن سعرِ منصةِ مصرفِ لبنان، ومعَ فرحِ اللبنانيينَ فانه لا ترجمةَ فعليةً له في الاسواق، وكأنَ الجهاتِ المعنيةَ تتابعُ بخجلٍ الجنونَ الذي يَستبدُّ بالاسعار، والمعنيونَ من شاشةٍ الى شاشةٍ يُبررونَ ويَعِدونَ بخفضِ الاسعار..

في ارتفاعِ لهيبِ المنطقةِ لا تزالُ المسيَّراتُ اليمنيةُ تُغطِّي سماءَ المنطقةِ من الاماراتِ الى كلِّ حلفائِها وجيرانِها، ولا تزالُ الاخماسُ الصهيونيةُ تُضربُ بالاسداس، معَ تَكَشُّفِ كلِّ يومٍ عن قراءةٍ تَشرَحُ عمقَ الازمةِ الاسرائيليةِ معَ تَفوُّقِ السلاحِ والعقلِ اليمنِيَيْنِ في مشهدِ المعركة، ومعَ كلِّ خيبةٍ يتطاولُ الاحتلالُ على فلسطينيي القدسِ والاراضي المحتلة، وجَديدُهُ جرفُ منازلَ في حيِّ الشيخ جراح.

ووسْطَ منازلاتِ المنطقةِ والعالمِ تصدرت القمةُ الروسيةُ الايرانيةُ اليومَ المشهدَ الدولي، فلقاءُ الرئيسينِ السيد ابراهيم رئيسي وفلاديمير بوتن في موسكو أكدَ عمقَ العلاقةِ بينَ ايرانَ وروسيا واستراتيجيتَها، واستمراريتَها بوجهِ العنجهيةِ الاميركيةِ ومخططاتِها، على انَ المخططَ للزيارةِ يَحملُ الكثيرَ من الاتفاقاتِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ والعسكريةِ ذاتِ الدلالاتِ الهامة..

المصدر: قناة المنار