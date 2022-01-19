تواصل المباحثات بين الوفد الايراني وممثلي الترويكا الاوروبية في فيينا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع انعقد بمشاركة الخبراء، وحضور مبعوث الاتحاد الاوروبي في فندق “كوبورغ”.

ووصل رئيس الفريق الايراني المفاوض علي باقري كني، العاصمة النمساوية فيينا الاثنين الماضي؛ حيث اجتمع في أول لقاء بعد وصوله مع مندوبي الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث، وبالتزامن مع ذلك استمرت اجتماعات الخبراء بشان مختلف القضايا ذات الصلة.

وكان باقري كني ورؤساء وفود الدول الاوروبية الثلاث قد عادوا الى عواصم بلدانهم الجمعة من اجل اجراء المزيد من المشاورات، وفي الوقت ذاته استمرت اجتماعات الخبراء كما في السابق وكذلك عقدت اجتماعات فريق العمل لرفع الحظر والترتيبات التنفيذية (فريق العمل الثالث) بحضور خبراء ايران ومجموعة “4+1” في فندق كوبورغ بفيينا.

وخلال حضوره في طهران، أجرى رئيس الوفد الايراني المفتوض، مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين والمعنيين في المجال الفني والتخصصي. وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي، وحققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.