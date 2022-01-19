بريطانيا تسجل أعلى نسبة تضخم في 30 عاما

بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.

وبلغ المعدل السنوي 5.4 في المئة الشهر الماضي بعدما سجل 5.1 في المئة في نوفمبر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وفقا لبيانات للمكتب الوطني للإحصاءات.

وتعد قراءة شهر ديسمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مارس 1992 عندما بلغت 7.1 في المئة.

وتواجه اقتصادات العالم مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عقود أجبرت مصارف مركزية على رفع معدلات الفائدة، بما في ذلك “بنك إنجلترا” الذي رفع معدل الفائدة الرئيسي لديه الشهر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية