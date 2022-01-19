“واتسآب” تدخل ميزة جديدة على التطبيق

يستعد تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” لإضافة ميزة جديدة في المحادثات لتضيف شكلا جديدا للمحادثات.

وبحسب ما نقل موقع WABetainfo، فإن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدمين القدرة على الرسم، من خلال إضافة أدوات للرسم.

وسيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، والتي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكًا على الصور ومقاطع الفيديو.

حاليا يسمح التطبيق، بتغيير لون القلم، لكن لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله. قد يحتوي برنامج المراسلة أيضًا على أداة مضمنة لتعتيم الصور، والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها

الأدوات الجديدة متوفرة حاليا في الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android. في وقت لاحق، ستدخل الميزات الجديدة في برامج الإصدار لنظامي Android و iOS.

المصدر: سبوتنيك