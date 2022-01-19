المغرب: إسناد التحقيق في مقتل سائحة فرنسية لشرطة مكافحة الإرهاب

أسندت النيابة العامة المغربية التحقيق مع المتهم بقتل سائحة فرنسية وشروعه في قتل أخرى بلجيكية إلى شرطة مكافحة الإرهاب، لوجود “شبهة دوافع إرهابية” وراء الجريمة.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس برس إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المتخصص في قضايا الإرهاب، يتولى التحقيق في هذه القضية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وأضاف أن هذا الاختصاص موكول لمحكمة الاستئناف بالرباط لوجود شبهة دوافع إرهابية وراء الجريمة، مشيرا إلى أن البحث هو الذي سيكشف ذلك.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت السبت توقيف رجل عمره 31 عاما في مدينة أغادير “يشتبه بتورطه في جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد ضحيتهما مواطنتان أجنبيتان في تيزنيت وأغادير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية