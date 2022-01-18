شركتان أمريكيتان للاتصالات تؤجلان إطلاق خدمة الجيل الخامس خشية تأثيرها على الملاحة الجوية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 22:56

شركتان أمريكيتان للاتصالات تؤجلان إطلاق خدمة الجيل الخامس خشية تأثيرها على الملاحة الجوية (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 18 January، 2022
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