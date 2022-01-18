ميقاتي: جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الثلاثاء في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي بعد اللقاء “توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمن الموازنة والمواضيع الحياتية الملحة.

وحضر الملف التربوي على طاولة الرئيس ميقاتي، خلال لقائه وزير التربية عباس الحلبي، ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، بالاضافة الى المدير العام لوزارة التربية فادي يرق. وبحث المجتمعون الواقع التربوي في لبنان، وضرورة تلبية مطالب المعلمين، اضافة الى تنفيذ ورشة لإنقاذ القطاع الذي يعاني من مشاكل كبيرة.

وفي سياق متصل اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والوزير الحلبي وتم الاعلان عن هبة بقيمة مليون دولار مخصصة للطلاب اللبنانيين المتعثرين في الخارج.

هذا والتقى الرئيس ميقاتي السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز.

واكدت غيرو دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ومن زوار السراي ايضاً وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي بحث موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية، اضافة الى وفد من نقابة مخلصي البضائع الذي أطلع ميقاتي على الامور المتعلقة بإدارة الجمارك، واقتراح القانون المقدم الى مجلس النواب المتعلق بالزامية الانتساب الى النقابة وأوضاع مزاولة المهنة، والمطالبة بالتوقيع على مرسوم تعيين الخفراء.

والتقى الرئيس ميقاتي النائب سمير الجسر وتم البحث في الاوضاع العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام