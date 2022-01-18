مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله استقبل وفدا من “الوطني الحر”

استقبل مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر الثلاثاء نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني طارق الخطيب على رأس وفد.

وجرى خلال اللقاء البحث بمختلف الأوضاع والمستجدات على الساحتين الإقليمية واللبنانية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأكد الجانبان على “أهمية الخطاب السياسي الحكيم في هذه الفترة من كافة الأطراف لما فيه مصلحة الوطن الذي يمر بحالة صعبة وبحاجة لتضافر جهود الجميع للنهوض به مع التشديد على حماية لبنان ضد الأطماع الصهيونية وحفظ سيادته واستقلاله وكرامة أبنائه”.

من جهته، أكد ناصر “حرص حزب الله على تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتطويره لمصلحة الجميع، لأن البديل عنه خيارات ليست لصالح الوطن”، وقال إن “حزب الله قدّم التضحيات في مواجهة العدوين الاسرائيلي والإرهابي التكفيري دفاعا عن الوطن وكل اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم الطائفية والسياسية”.

بدوره، قال الخطيب و”إننا وفي إطار جولاتنا على مدينة مدينة صور ومرجعيّاتها الدينية والسياسية، قمنا بزيارة لقيادة حزب الله في المنطقة الأولى، حيث كان النقاش مستفيضاً حول الكثير من الأمور، وكانت الآراء متّفقة على ضرورة المحافظة على العيش الواحد ضمن كل المكوّنات اللبنانية”.

المصدر: بريد الموقع