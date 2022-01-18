فصائل المقاومة الفلسطينية : الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا في النقب والشيخ جراح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2022 - 15:18
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مصادر يمنية: 12 شهيداً بينهم نساء وأطفال و11 جريحاً في غارات لطائرات العدوان على الحي الليبي السكني في صنعاء
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: استهداف منازل المدنيين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل النظامين السعودي والإماراتي
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق اليمنيين تمت بضوء أخضر أميركي وسلاح أميركي وتواطؤ دولي
القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل عملية "إعصار اليمن" التي استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي وأهدافاً حساسة في الإمارات
القوات المسلحة اليمنية: تم استهداف مصفاة النفط في المصفح ومطار أبو ظبي بـ4 صواريخ مجنحة نوع قدس 2
القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار دبي تم بصاروخ ذو الفقار الباليستي
القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير استهدف عدداً من الأهداف الحساسة إضافة لمصفاة النفط بالمصفح ومطاري دبي وأبو ظبي
وكالة أسوشيتد برس الأميركية تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار الهجوم اليمني على مصفاة النفط في أبو ظبي
الخارجية الأميركية: نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا في هذا البلد
وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد: أدين الهجوم على أبو ظبي وأؤكّد أننا نقف إلى جانب الإمارات
إعلام العدو: "إسرائيل" عرضت على أبو ظبي المساعدة للتحقيق في الهجوم اليمني
قوات الاحتلال تقتحم مدرسة دير نظام شمال رام الله وتعتدي على الهيئة التدريسية والطلاب وتعتقل طالبين
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 26 مواطناً من الضفة و41 مواطناً من النقب بينهم قاصرون
مكتب إعلام الأسرى: الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم العدو لليوم الـ18 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري
حماس: وفد الحركة أجرى في الجزائر محادثات حول سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وسيعقد اجتماعاً آخر لاستكمال الحوارات
حماس: نقدر عالياً دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية
الخارجية الأردنية: عمليات الإخلاء في القدس تعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والإنساني وتكرس الاحتلال
رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: النقص الحاصل في مادة المازوت سببه تلكؤ مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات
النائب الحاج حسن: على الحكومة أن تقدم إجابات لشركات الاتصالات والمواطنين حول موقفها من زيادة التعرفة
سانا: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من مدينة درعا جراء اعتداء مجهولين على الكابلات والعمل جار لإصلاحها
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي يزور موسكو الأربعاء ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين
الكرملين: الرئيسان بوتين ورئيسي سيناقشان القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي بما فيها الاتفاق النووي
أسطول المحيط الهادئ الروسي يعلن عن مناورات بحرية روسية إيرانية صينية مرتقبة
وزارة الدفاع الروسية: مناورات "حزم الاتحاد" الروسية البيلاروسية ستجرى من 10 حتى 20 شباط/فبراير المقبل
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار صاروخين تكتيكيين موجهين أصابا بدقة هدفاً على جزيرة في البحر الشرقي للبلاد
خدمة البريد الصينية تأمر بتعقيم الطرود الدولية وتحث على خفض طلبات الشراء من الخارج بسبب فيروس كورونا
سعر برميل نفط خام يسجل 86.84 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 7 سنوات
إلغاء آلاف الرحلات الجوية وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة عاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
فصائل المقاومة الفلسطينية : الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا في النقب والشيخ جراح
منذ 48 mins
18 January، 2022
فصائل المقاومة الفلسطينية
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فصائل المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا في النقب والشيخ جراح
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