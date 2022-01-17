القوات اليمنية: عملية “إعصار اليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي.. ولن نتردد بتوسيع بنك الاهداف

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان عملية “إعصاراليمن” استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح بأبو ظبي.

وقال سريع في بيان صادر القوات المسلحة اليمنية الاثنين “تمت العملية بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة”، وأكد “لن نتردد بتوسيع بنك الاهداف ليشمل مواقع ومنشآت اكثر اهمية خلال الفترة المقبلة”.

وهذا نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى “(فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ ).

رداً على تصعيدِ العدوانِ الأمريكيِّ السعوديِّ الإماراتيِّ نفذتِ القواتُ المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً وناجحةً (عمليةُ إعصارِ اليمن) استهدفتْ من خلالِها مطاري دبي وابو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في ابو ظبي و عدداً من المواقعِ والمنشآتِ الإماراتيةِ الهامه والحساسة

وتمتِ العمليةُ الموفقةُ بخمسة صواريخَ باليستيةٍ ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تنفذُ اليومَ ما وعدتْ به تجددُ تحذيرَها لدولِ العدوانِ بأنّها ستتلقى المزيدَ من الضرباتِ الموجعةِ والمؤلمة.

وتحذرُ القواتُ المسلحةُ الشركاتِ الأجنبيةَ والمواطنينَ والمقيمينَ في دولةِ العدوِّ الاماراتيِّ بأنّها لن تترددَ في توسيعِ بنكِ الأهدافِ ليشملَ مواقعَ ومنشآتٍ أكثرَ أهميةً خلالَ الفترةِ المقبلةِ وبأنّ عليهِم الابتعادَ عن المواقعِ والمنشآتِ الحيويةِ حفاظاً على سلامتِهم.

واعتبار الإماراتِ دويلةً غيرَ آمنةٍ طالما استمرَّ تصعيدُها العدوانيُّ ضدَّ اليمن.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلا

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 14/جماد الاخر /1443 هـ

الموافق 17 /1/2022 م

المصدر: قناة المنار + بريد الوقع