“تجمع العلماء”: لمنع الهدر في الموازنة وزيادة التقديمات الاجتماعية

نوه “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين “بالموقف الذي اتخذه الثنائي الوطني بالعودة المشروطة إلى اجتماعات مجلس الوزراء ذلك أن إقرار الموازنة هو أمر ضروري لإستقامة عمليات الصرف في المقررات”.

ودعا التجمع “لمنع الهدر في هذه الموازنة وزيادة التقديمات الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطن، بل اعتماد سياسة الضرائب التصاعدية التي تطال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة”.

وطالب التجمع “الحكومة وخصوصا الأجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد بمراقبة الأسعار وتقديم المحتكرين والذين لا يخفضون الأسعار إلى المحاكمة وإنزال أشد العقوبات في حقهم”.

ورأى التجمع ان “محاولة إعلام العدو الصهيوني نشر أخبار عن أن الغاز الذي سيتم توريده إلى لبنان هو غاز من أراضي فلسطين المحتلة هو تعبير عن سخط الكيان الصهيوني من حصول هذا الأمر الذي يساهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام