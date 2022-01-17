أبو شقرا: يتم العمل لإصدار جدول أسعار المحروقات ونتوقع الانخفاض بسعر البنزين

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا انه “يتم العمل على اصدار جدول للاسعار بين مساء اليوم الاثنين وصباح غد الثلاثاء عبر المنصة”.

وتوقع ابو شقرا “انخفاضا في سعر صفيحة البنزين بسبب انخفاض سعر الصرف”، وأشار الى ان “الانخفاض في سعر البنزين سيكون حسب سعر صيرفة وحسب سعر الـ15 في المئة المعتمدة لاصحاب المحطات”، وتمنى ان “يكون هناك استقرار في سعر الصرف رأفة بالمواطن وأصحاب المحطات والموزعين”.

وطالب ابو شقرا “وزارة الطاقة الاسراع في استيراد المازوت لمصلحة المنشآت التي تغطي القسم الاكبر من منطقة الشمال والجنوب”، ودعا الى “الاسراع في تفريغ البواخر التابعة للدولة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام