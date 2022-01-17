الامارات تعترف بوقوع هجمات في مطار ابو ظبي ومنطقة مصفح آيكاد 3

اعترفت دولة الامارات بوقوع هجمات في مطار ابو ظبي ومنطقة مصفح آيكاد 3 . ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شرطة أبو ظبي انه جرى استهداف ثلاث صهاريج نفط في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك في أبو ظبي ، كما وقع “حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي” على حد تعيبرها.

وقالت الشرطة في بيان إن “التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق”.

وذكرت الشرطة أن “السلطات المختصة باشرت تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية اعلن انه سيتم اذاعة بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

المصدر: موقع المنار