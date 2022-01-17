أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 17-01-2022

البناء

• تعتقد مصادر سياسية أن عودة ثنائي حركة أمل وحزب الله الى اجتماعات الحكومة بشرط حصريتها بالقضايا المالية والاقتصادية بعد رفض رئيس الجمهورية السير بالموافقات الاستثنائية هو تصحيح للمقاطعة، لأن التعيينات كانت هي الهدف من المقاطعة حتى الاتفاق على ملف القاضي بيطار.

• تؤكد جهات دبلوماسية غربية أن تغييراً جوهرياً دخل على مسار مفاوضات فيينا لصالح الموقف الإيراني بعد فشل انتفاضة كازاخستان وسرعة التحرك الروسي، وأن الرهان الأميركي على خلق أمر واقع جديد على حدود روسيا وإيران كان ضمن حساب توازن التفاوض الأميركي معهما.

اللواء

• تبين أن الوقت عمل لمصلحة جهود رئيس الحكومة في عودة مجلس الوزراء للإجتماع من خلال بلوغ سن التقاعد لأحد القضاة الرئيسيين، وتجميد عقدة القاضي طارق البيطار ومطالبة الثنائي الشيعي بقبعه!

• لن يُعلن رئيس التيار الوطني موقفه النهائي من مسألة الترشح في الإنتخابات المقبلة قبل التأكد من سقوط إمكانية تأجيل الإنتخابات إلى مواعيد أخرى!

• فوجئت أوساط مرجع رسمي بتأخير الموافقات الروتينية من ديوان المحاسبة على سلفة «أوجيرو» لشراء المازوت لمولدات السنترالات ومحطات الخدمات الألكترونية، وتعريض قطاع الإتصالات لهزة جديدة تهدد ما تبقى من مؤسسات عاملة في لبنان!

الجمهورية

• إستبعد قريبون من قطب سياسي إمكان حصول تحالف إنتخابي مع رئيس تيار، معتبرين أنّه ليس من شأن القطب إخراج خصمه من عزلة يتحمّل مسؤوليتها.

• علّق مسؤول سياسي على أن الذين قبلوا الدعوة الى الحوار هم من لون واحد فقال: «حتى هؤلاء بدّن حوار مع بعضن».

• انتهت التحضيرات الجارية التي أجرتها سفارة أجنبية في بيروت إستعدادا ً لزيارة موفد رسمي على صلة بالملف اللبناني.

المصدر: صحف