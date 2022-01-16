محادثات بين امير عبداللهيان ومندوب غوتيريش في الشان السوري

التقى المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون في طهران اليوم الاحد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان واجرى معه جولة محادثات.

وكان بيدرسون قد التقى يوم امس السبت كبير مستشاري الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية علي اصغر خاجي الذي اكد على ضرورة بذل الجهود من قبل منظمة الامم المتحدة لرفع الحظر عن سوريا وتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري وعودة النازحين وعملية اعادة البناء والاعمار في البلاد.

بدوره اشاد بدرسون خلال اللقاء مع خاجي بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسار التعاون مع منظمة الامم المتحدة وكذلك في اطار عملية آستانا بهدف تقوية مسيرة الحل والتسوية السياسية للازمة السورية ودعم الحوار الوطني السوري، مؤكدا على استمرار هذا التعاون.

وكان بيدرسون قد التقى امير عبداللهيان قبل عدة اشهر ايضا على هامش الاجتماع الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك حيث تباحثا حول الاوضاع في سوريا.

وخلال ذلك اللقاء اشاد وزير الخارجية الايراني بجهود منظمة الامم المتحدة والمبعوث الخاص للامين العام لانهاء الازمة السورية، داعيا في الوقت ذاته للاهتمام بجميع ابعاد الازمة من قبل المنظمة الدولية.

وادان امير عبداللهيان الحظر الاميركي ضد سوريا وقال: ان المتوقع من منظمة الامم المتحدة اداء دور اكثر فاعلية في مسار رفع الحظر الظالم الذي يستهدف الشعب السوري.

يذكر انه وفقا للتوافقات الحاصلة سابقا فقد تقرر عقد اجتماع القمة لدول عملية آستانا حول سوريا مطلع العام الميلادي الجاري في طهران.

المصدر: وكالة فارس