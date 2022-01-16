مركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع

كشف باحثو مركز “فريد هاتشينسون” لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأميركية، عن خاصية في المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” هي ما تمنحه القدرة على الانتشار السريع.

ونقل موقع “Health Day” بيانات رصدها الباحثون أفادت بأن المصابين بالفيروس، وليست لديهم أعراض، عرضة لنقل العدوى للآخرين أكثر مما كان يحدث مع المتغيرات السابقة.

وأضاف الباحثون أن معدلات انتقال العدوى دون أعراض في متغيرات بيتا ودلتا كانت تتراوح بين 1% و2.6%، أي أقل بـ7 إلى 12 مرة من عينات أوميكرون.

وكشفت اختبارات أجريت من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن أن معدل انتقال العدوى من مصابي أوميكرون بدون ظهور أعراض كان 16%، وفي دراسة أكبر بين 2 كانون الأول/ ديسمبر و17 كانون الأول/ ديسمبر 2021، جاء المعدل بنسبة 31%.

من جانبه، قال كبير مؤلفي الدراسة الدكتور لورانس كوري: “بينما نشهد الانتشار العالمي السريع لأوميكرون، من الواضح أننا بحاجة ماسّة إلى فهم أفضل لديناميكيات الإرسال لهذا المتحور”.

وتابع: “لأن كثيرا من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، فلا يمكننا دائما معرفة من يحمل الفيروس، لكننا نعرف ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا وللمساعدة في منع انتشار المرض، وهو ارتداء قناع، وغسل الأيدي، وتجنب التجمعات، والحرص على تناول الجرعات الكاملة من اللقاحات”.

المصدر: سبوتنيك