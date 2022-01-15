“أساتذة التعليم المهني”: لا عودة إلى التدريس ونتمنى معالجة مطالبنا

قالت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان لها السبت “لقد ضحى الأساتذة بما فيه الكفاية، ووعدوا بفتات لم يحصلوا بعد عليه”، وتابعت ان “اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ملاك ومتعاقدين، لم تتوفر لهم للأسف، أدنى مقومات العيش الكريم، التي تمكنهم من تأدية رسالتهم التربوية”.

واضاف البيان “انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه زملائنا، الذين نمثل، نطالب بتذليل العقبات أمام أبسط مقومات العودة الى المعاهد والمدارس الفنية وهي: ربط الرواتب بالدولار، رفع السحوبات لصناديق المدارس والمعاهد كما للأساتذة، مضاعفة أجر الساعة، دعم صناديق المدارس والمعاهد وحصول الأساتذة والعاملين والمتعاقدين على ال 90 دولار”.

وقال البيان إن “رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي التي ستتابع وتترقب نتائج اجتماع مجلس الوزراء المرتقب الاسبوع المقبل، تناشد الحكومة مجتمعة إقرار المراسيم المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية وتعديل قيمة بدل النقل (64000) ومضاعفة اجر الساعة وفك أسر المبالغ المستحقة وقيمة ما نسبته 35% المتبقية لعقود الأساتذة المتعاقدين من العام الدراسي المنصرم، وتتمنى معالجة المطالب هذه في أسرع وقت ممكن لاستئناف العام الدراسي ومعاودة الحضور الى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية”، وأعلنت “عدم العودة إلى التدريس الحضوري والأون لاين حتى توفير وتأمين مقوماتها، كما عدم حضور العاملين والاداريين إلى المدارس والمعاهد الفنية الرسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام