اكتشاف حقل جديد للغاز في ريف حمص

أعلنت وزارة النفط السورية السبت، اكتشاف حقل جديد للغاز في بئر زملة المهر 1 بريف حمص. وقالت الوزارة، في بيان، “انتهاء أعمال الحفر الاستكشافي في بئر زملة المهر- 1 باكتشاف جديد للغاز في الحقل المذكور وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز”.

وأضاف البيان “ستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي”. وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، قد صرح في وقت سابق، بأنه، لم يتم خلال السنوات العشر الماضية، حفر أي بئر للتنقيب عن الطاقة، مشيراً إلى أن القوات الأميركية المحتلة قامت بتدمير العديد من الآبار النفطية في سوريا بشكل مباشر، ما أسفر عن خسائر تصل إلى ما يعادل ملياري متر مكعب من الغاز.

المصدر: سبوتنيك