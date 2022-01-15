نقابة الصحفيين التونسيين: سجلنا أكثر من 20 اعتداءاً على صحفيين ومصورين خلال تغطيتهم لاحتجاجات الجمعة بالعاصمة تونس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2022 - 16:28

نقابة الصحفيين التونسيين: سجلنا أكثر من 20 اعتداءاً على صحفيين ومصورين خلال تغطيتهم لاحتجاجات الجمعة بالعاصمة تونس (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 15 January، 2022
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