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January 15 2022 - 13:44

اليابان.. إصابة 3 طلاب فى حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات

منذ 21 mins 15 January، 2022
علم اليابان
أخبار دولية - اليابان

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن عدداً من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو السبت في هجوم بسكين. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول، وفق رويترز.

وذكرت صحيفة أساهي أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله. وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.

المصدر: سبوتنيك

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