باسيل: سلامة ينفذ مشروعاً مبرمجاً باجندة خارجية.. وكلام جعجع الاخير مضحك وكذب على الناس

قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انه لا يمكن لأموال اللبنانيين ان تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعاف بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي حديث صحفي، قال باسيل ان سلامة ينفذ مشروعاً مبرمجاً باجندة خارجية، مشيراً الى ان سياسته المالية قائمة على قاعدة حماية نفسه من كل ارتكاباته على المستوى الشخصي والعام.

وفي إشارة الى كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير حول انه اذا ارتفع عدد نواب القوات فسينخفض سعر صرف الدولار، وصف باسيل هذا بالأمر المضحك والمستغرب، معتبراً انه كذب على الناس وتسويق للوهم.

المصدر: قناة المنار