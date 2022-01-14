الداخلية التونسية: المتظاهرون حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة قوات الأمن المتمركزة لحفظ النظام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 18:56

الداخلية التونسية: المتظاهرون حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة قوات الأمن المتمركزة لحفظ النظام

منذ 25 mins 14 January، 2022
أخبار موقع المنار
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