الرئيس الايراني يدشن المرحلة الأولى من مصفاة لتكرير النفط الخام في جزيرة قشم

كما أن المرحلة الثانية من المصفاة ستكون قادرة أيضا على تكرير 35 ألف برميل من النفط الثقيل، وبذلك فان المصفاة ستكون قادرة على تكرير 70 ألف برميل نفط يوميا مع افتتاح المرحلة الثانية منها. وتبلغ تكلفة انشاء المصفاة 135 مليون دولار، إلا أن ما يميز هذه المصفاة انها اعتمدت على الكفاءات والخبرات الايرانية في بنائها ولم تشارك أية شركة أجنبية في عمليات الانشاء.

ومع تدشين المرحلة الأولى، فان مصفاة “باساركارد” ستكون سنويا قادرة على انتاج 935 طنا من القار و 6 ملايين و500 ألف برميل من النفط الخفيف.

وكان وزير النفط الايراني جواد اوجي قد وضع الخميس حجر الاساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط الخام الثقيل جدا لزيادة طاقتها الانتاجية الى 100 الف برميل يوميا. وقال مساعد المدير التنفيذي لشركة “باساركاد” لتطوير الطاقة، غلام حسين رمضان بور، إنه “تم وضع حجر الاساس للمرحلة الثانية لمصفاة النفط (بجزيرة قشم) لزيادة الانتاج الى 100 الف برميل يوميا وتحسين جودة المنتوجات”.

واضاف رمضان بور ان “المادة الخام لهذه المصفاة هي المكثفات الغازية بمقدار 60 الف برميل يوميا وسيتم في المرحة الثانية انتاج البنزين والغاز المسال و HEAVY END ، بمعيار “5 یورو” وتم رصد 460 مليون يورو لتنفيذ هذه المرحلة خلال فترة 3 اعوام وستة اشهر”.

واوضح رمضان بور أن مساحة هذه المصفاة تبلغ 40 هكتاراً ويعمل فيها أكثر من ألف عامل أثناء إنشاء مصفاة التكرير وبعد تدشينها سيتم توظيف 200 شخص بشكل دائم. واوضح مساعد المدير التنفيذي لشركة “باساركاد” لتطوير الطاقة بان منتوجات المصفاة ستباع داخل البلاد عند الحاجة ودون ذلك سيتم تصديرها للخارج.