30 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات العدو الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن نحو 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ووفق المصادر المقدسية فقد أعاقت جنود العدو الاسرائيلي دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزوا عند بواباته، وانتشروا في شوارع المدينة، وفتشوا أمتعة المواطنين، وفحصوا بطاقاتهم الشخصية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات العدو منعت دخول الآلاف من المواطنين من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة.

المصدر: فلسطين اليوم