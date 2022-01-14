الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالاًُ على أشخاص للقيام بأعمال شغب وتخريب (روسيا اليوم)

الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالاًُ على أشخاص للقيام بأعمال شغب وتخريب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 15:22
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وزير الأشغال العامة علي حمية: وضعنا خطة عمليّة خاصة بالنقاط الحمراء التي تشهد عادة فيضانات رغم ضعف الإعتمادات
حمية: وضعنا آلية قانونية وتقنية لدعم السائقين العموميين وسلمناها الى الحكومة ووزير المالية الذي يعمل لتأمين الاعتمادات
حمية: قطاع النقل لا يقل أهمية عن الكهرباء والدواء وثمن إهمال هذا القطاع على مدى عشرين عاماً يُدفع اليوم
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: ما يجري في لبنان هو حرب اقتصادية ومالية
دعموش: هذه الحرب تشنها الادارة الامريكية والسعودية وتُستخدم فيها كل الاسلحة والوسائل بهدف الضغط على اللبنانيين
تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يلتقون رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود
تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ: نجدد التأكيد على رفض تسييس التحقيقات في انفجار المرفأ
نادي الأسير الفلسطيني: إدارة مستشفى "أساف هروفيه" تبلغ زوجة المعتقل هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس كورونا
نادي الأسير الفلسطيني: نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسير أبو هواش خاصة انه لا يزال رهن العلاج في المستشفى
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يزور محافظة هرمزكان ويتفقد معرض إنجازات وامكانيات القوة البحرية للحرس الثوري
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد والشعب الايراني يشعر بالأمان في مختلف المجالات
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمره السنوي: وضع العلاقات بين روسيا والشركاء الغربيين يزداد سوءا
لافروف: نقيّم العمل مع الغرب وروسيا مستعدة لأي تطور قد ينجم عن ضم أوكرانيا لحلف النيتو
لافروف: ننتظر ردا كتابيا من واشنطن والنيتو بخصوص مقترحاتنا للضمانات الأمنية وهذا الانتظار لن يكون إلى الأبد
أوكرانيا تعلن عن هجوم سيبراني واسع استهدف مواقع إلكترونية حكومية تبناه "تنظيم أوكراني متطرف"
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الصهيوني في محيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تجرف الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في نابلس
منظمة الصحة العالمية: نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت خلال الأسبوع الأول من العام في شرق المتوسط حوالي 90%
منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 15 مليون إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع الماضي وحده في جميع أنحاء العالم
وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن: لم يتبق سوى بضعة اسابيع لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران
بلينكن: الايرانيون يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعباً لأنَّهم يتعلمون ويقومون بأشياء جديدة
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ند برايس: بسبب الرئيس السابق دونالد ترامب أصبحت الولايات المتحدة أكثر عزلة دبلوماسيا
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا في ثالث تجربة صاروخية من نوعها هذا العام
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة العدل الأمريكية: توجيه تهم لزعيم جماعة حراس القسم و10 آخرين بالتآمر للتمرد خلال اقتحام الكونغرس
بايدن: خاب ظني لأن المحكمة العليا اختارت تعطيل إجراءات منطقية تنقذ ارواحا
الرئيس الأمريكي يعلن نشر فرق عسكرية إضافية في ست ولايات لمواجهة الارتفاع المتصاعد بإصابات فيروس كورونا
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام للناتو: السويد وفنلندا تلبيان معظم معايير الحلف ويمكنهما الانضمام إليه
الصحة العالمية: الشرق الأوسط شهد في الأسبوع الأول من 2022 زيادة في إصابات كورونا بنسبة 89% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن نشر فرق عسكرية إضافية في ست ولايات لمواجهة الارتفاع المتصاعد بإصابات فيروس كورونا
مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على تشديد الإجراءات المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالاًُ على أشخاص للقيام بأعمال شغب وتخريب (روسيا اليوم)
منذ 14 mins
14 January، 2022
الداخلية التونسية
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