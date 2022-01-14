مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لفرض عقوبات ضد “السيل الشمالي 2” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2022 - 09:02

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قرار لفرض عقوبات ضد “السيل الشمالي 2”

منذ 4 ساعة 14 January، 2022
مجلس الشيوخ الأميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، رفعه السيناتور الجمهوري تيد كروز.

ولم يحصل المشروع على الـ 60 صوتا الضرورية لإقرار مشروع القانون.

وكان تيد كروز يقترح فرض العقوبات على المشروع خلال 15 يوما بعد إطلاق عمله. وكان المشروع ينص أيضا على إمكانية التصويت عليه للمرة الثانية في حال عدم توقيع الرئيس جو بايدن عليه.

وكانت الإدارة الأمريكية قد عارضت مشروع القانون، وأعربت عن مخاوف من أن تلك العقوبات قد تقوض وحدة الحلفاء الأوروبيين.

وتجدر الإشارة إلى أن “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تم إتمام بناؤه في سبتمبر الماضي، وهو الآن بانتظار انتهاء إجراءات السلطات الألمانية القانونية لبدء تشغيله.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح