أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13-01-2022

البناء

• قال مرجع سياسي إن مصير حاكم مصرف لبنان والتوافق حول مستقبل الحاكميّة ودورها يستحقّ أن يكون موضوعاً للحوار الوطنيّ في ظل الانهيار الماليّ الذي تعيش البلاد في ظله منذ أكثر من سنتين، وإذا خرج الحوار ببتّ هذه المسألة يكون قد حقق إنجازاً أهم من الانتخابات.

• توقع دبلوماسي عربي أن يبقى الموقف الخليجيّ عموماً، والسعوديّ خصوصاً، في حال تريّث تجاه لبنان لما بعد ترتيب العلاقات السورية السعودية، مضيفاً أن السعودية تفضل التعامل لبنانياً مع سورية على التعامل مع القيادات والأحزاب اللبنانية

النهار

• دخلت الكهرباء حلبة الصراع السياسي اذ ظهر مما حصل في البقاع الغربي في اليومين الاخيرين اصطفاف النائب ايلي الفرزلي وحركة امل والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مقابل وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان التي تأتمر به رافضة تزويد قرى بالكهرباء لاسباب سياسية انتخابية

• يترقب زعيم سياسي موقف أحد النواب الحاليين من القبول بإعادة ترشحه أو دعم نجله وسط إصرار على ذلك نظراً الى اعتداله ودوره مسيحياً ووطنياً

• استاءت اوساط اقتصادية من قرار منع السفر عن حاكم مصرف لبنان لانه يسيء الى المفاوضات مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية خصوصا ان الاتهامات غير مثبتة ولا يمكن للحاكم ان يهرب خارج البلاد

• عُلم أن حركة سياسية ولقاءات حصلت بين مرجعيتين سياسيتين، بعيداً من الأضواء لمقتضيات المرحلة ولدواعٍ أمنية

• على رغم الازمة المالية ينشط عدد من مواقع البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية ويحقق اصحابها ارباح خالية من الضرائب على القيمة المضافة والرسوم على المؤسسات

اللواء

• توقَّع قطب سياسي استمرار حالة الإنهيار بالتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن إجرائها أم لا!

• يفقد عدد من الوزراء السيطرة على الملفات في وزاراتهم، وتمشي الأمور، كأنهم في آخر أيام حكومة تصريف الأعمال

• يختبر المركزي إجراءً جديداً، لمعرفة إلی أي حدّ يُمكن السيطرة على لعبة الارتفاع الهستيري اليومي للدولار!

الجمهورية

• لم يحصل بعد أي تواصل بين رئيس حزب ونائب سابق عن هذا الحزب لبت الخلاف بينهما حول موضوع خوض الانتخابات من عدمه في إحدى دوائر الشمال.

• أقرت أوساط في ٨ آذار بأن التدقيق في المفاعيل المتوقعة لتصويت الاغتراب في الانتخابات النيابية يظهر أن بعض قوى الأكثرية الحالية ستواجه اختبارات صعبة في عدد من الدوائر.

• علق مرجع سياسي على القول ان حوار بعبدا سيكون حوار اللون الواحد فقال: ما اللون الواحد صار مية لون.

المصدر: صحف